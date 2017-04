Expeditie Grunnen schiet duiven uit de lucht

Tweehonderd duiven, twee landen en twee competitiedagen. In Pekela wordt gestreden om een internationale beker. Dat het niets met dieren te maken heeft dat verklappen we maar wat het dan wel is? Je ziet het vanavond in Expeditie Grunnen.

Een paar weken geleden was het Expeditieteam over de vloer bij boer Bonnema in Sebaldeburen. Bonnema liet een pasgeboren Blaarkopje zien. Alleen het kalfje was erg zwak en het was toen nog maar de vraag of 'ie het zou redden. Hoe zou het toch met het diertje gaan? Het team zocht boer Bonnema op.- Een prijs voor de speeltuin in Beerta- De bijzondere motor van Wouter- Ronkende motoren, glanzende velgen en vette spoilers in OpendeDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending gemist. Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!