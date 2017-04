Klacht over behandeling LHBT'ers in azc Ter Apel

LGBT Asylum Support dient een klacht in tegen het COA en de IND bij staatsecretaris Klaas Dijkhoff en de nationale ombudsman. Aanleiding is de behandeling van LHBT'ers in het azc in Ter Apel.





Twijfels over geaardheid

De LHBT-asielzoekers worden in Ter Apel in een aparte, beschermde omgeving opgevangen. Ze krijgen daar ook advies en begeleiding.



Veel LHBT'ers zijn vanwege hun geaardheid gevlucht en krijgen op basis hiervan ook asiel. Volgens de supportgroep wordt de geaardheid van deze mensen echter in twijfel getrokken. Medewerkers van het COA en de IND zouden vragen stellen en de geaardheid ter discussie stellen.



Ook zou asielzoekers worden gevraagd om over de geaardheid van medebewoners.



Onderzoek

Het LGBT Asylum Support wil dat de staatssecretaris een onderzoek instelt naar de gang van zaken. Ook vraagt de actiegroep om de verblijfsverzoeken van afgewezen LHBT-asielzoekers opnieuw te bekijken.



Het COA laat weten dat het de brief van de supportgroep heeft ontvangen. 'We gaan hier samen met de IND en de staatssecretaris mee aan de slag', zegt woordvoerder Jacqueline Engbers.

