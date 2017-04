Vijftien keer een tasje roven is één keer te veel

Vijftien keer roofde een 34-jarige man uit Uithuizen een tas met inhoud. Daarvoor hangt hem een celstraf van vijftien maanden boven het hoofd, waarvan zes voorwaardeljik. De rechter doet over twee weken uitspraak.

De man sloeg toe in de maanden augustus en september 2016, alle keren in zijn eigen woonplaats. In bibliotheken, of uit auto's waarvan de deur open stond, hij graaide de tas bij de eigenaar vandaan. Met de buit ging de cocaïneverslaafde man naar zijn dealer.De tasjesdief liep uiteindelijk tegen de lamp toen een agent in burger zag hoe hij te werk ging en hem een halt toeriep. Negen slachtoffers hebben inmiddels een schadevordering ingediend van in totaal 3250 euro. Die zou de man volgens de eis moeten betalen.Eind februari werd een 40-jarige Stadjer aangehouden voor dezelfde misdaad. Hij stal de tas van een 19-jarige vrouw, die zij aan haar fiets had laten hangen. Toen de agenten hem uiteindelijk vonden, ging hij er snel vandoor. Eén van de agenten leende de fiets van een voorbijganger en zette een succesvolle achtervolging in.