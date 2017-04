Wethouder over adviesbureaus: 'Dit zijn absurde praktijken'

'Dit zijn absurde praktijken. Adviesbureaus hebben een verdienmodel gemaakt van huurders die teveel betalen.' Wethouder Roeland van der Schaaf heeft geen goed woord over voor de praktijken van adviesbureaus.

Hij reageert daarmee op een overeenkomst die in handen is van RTV Noord. Daarin is te lezen dat een juridisch adviesbureau geen zaken zal aanspannen tegen een verhuurder van een bepaald complex. In ruil daarvoor betaalt de verhuurder het adviesbureau 1500 euro. Beide partijen tekenden voor geheimhouding.De klacht van de veelbetaler komt daardoor dus niet aan: die wordt weggewuifd door de afspraak tussen de huurbaas en het adviesbureau.'Het is een vercommercialisering van je recht halen', zegt de Groningse wethouder over de praktijken. 'Dat krijg je, als de markt niet gezond is. Dat verhuurders zeggen: dit wil ik niet, ik koop het maar af.'Van der Schaaf noemt de macht van kleine verhuurders veel te sterk. 'Dat uit zich met name in markten waar de druk heel hoog is, zoals Groningen. Het geeft aan dat er wel echt iets moet gebeuren.''We hebben met ons woonbeleid geprobeerd de macht van verhuurders terug te dringen. Dat we beperkingen op kunnen leggen, zodat ze minder woningen kunnen omzetten in kamers bijvoorbeeld. Er ontbreekt regelgeving.'De wethouder is bang voor de ontwikkelingen de komende jaren. 'De hele particuliere huursector is heel erg geliberaliseerd de afgelopen jaren, en als ik mag geloven wat in Den Haag de trend is, wordt de markt nog vrijer gelaten de komende tijd. Dat zou ik een kwalijke ontwikkeling vinden. Het verzwakt de positie van de huurder, en versterkt de positie van mensen die eigenlijk maar één doel hebben: er zo veel mogelijk geld mee verdienen.''Dit soort juridisch adviesbureau's doen daar eigenlijk aan mee. Die hebben als doel zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat komt de samenleving niet ten goede.'Van der Schaaf wil handvaten om actie te kunnen ondernemen tegen de verhuurders: 'Vanuit de burgemeester en ruimtelijke ordening bij de gemeente zouden pandjesbazen veel harder moeten kunnen worden aangepakt. Huurders moeten beter beschermd wordt. We willen gerichter kunnen aanpakken, alleen het is wachten op landelijke regelgeving die dat mogelijk maakt.'Op korte termijn iets tegen de verhuurders doen, is lastig volgens de wethouder. 'We willen ook bouwen tegen de krapte, maar dat doe je ook niet van de een op de andere dag.'