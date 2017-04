Gedenkbordje bij eerste gesloopte huis in aardbevingsgebied

'Waar eens een prachtige woning heeft gestaan, is het nu een kale vlakte in rampgebied Ter Laan.'

Zo licht voorzitter Henk van der Velde van Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB) de plaatsing van een gedenkbord in het buitengebied van Bedum toe.Het staat op de plek waar een kleine drie jaar geleden het eerste woonhuis in hetaardbevingsgebied werd gesloopt. Inmiddels zijn rond Ter Laan ook drie boerderijen gesloopt, waaronder die van Annemarie Heite en de familie Meulema.Met het herinneringsbord wordt stilgestaan bij de ingrijpende gevolgen van de gasellende in Groningen. 'Plaatselijk Belang Bedum vindt dit perceel bij uitstek geschikt om iedereen te herinneren aan de deastreuze gevolgen van de gaswinning in de provincie Groningen', zo staat op het gedenkbord, dat geplaatst is op een houtwerk met scheurvormen.Ook wordt gewezen op de ellende voor de vroegere bewoners van het huis en de gesloopte boerderijen in de buurt. 'Op dit kleine stukje Groningen is het uitzicht dus volkomen veranderd en het leven van de verdwenen bewoners soms verwoest, maar altijd veranderd op een manier die ze zelf niet hebben gekozen.'Het braakliggende terrein is eigendom van de NAM. Het is nog onduidelijk wat er mee gaat gebeuren. Er staan wat bomen op. Voor plaatselijk belang is dat aanleiding om het terrein om te dorpen tot 'bevingsbosje'.Wat de belangenorganisatie betreft blijft het niet bij een gedenkbord. Er wordt gepleit voor de aanleg van meer groen en een zitje bij het herinneringsmonument.