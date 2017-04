Gesteggel over schadeafhandeling treinongeluk Winsum

Vervoermaatschappij Arriva heeft het bedrijf Melkweg Fritom uit Bolsward aansprakelijk gesteld voor het treinongeluk in Winsum, vorig jaar november. Dat bevestigt algemeen directeur Jelle Breeuwsma van de melktransporteur.

'De verzekeringsmaatschappijen zijn momenteel met elkaar in gesprek over de hoogte van het schadebedrag', aldus Breeuwsma. 'Er wordt vooral gesteggeld over de waarde van de trein.'Bij de aanrijding op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan raakten 18 reizigers gewond, waarvan drie ernstig. De chauffeur van de melktankwagen stak na de aanrijding de hand in eigen boezem, en ook zijn werkgever draait er niet omheen. 'Het is niet de vraag wie het ongeluk heeft veroorzaakt, dat staat niet ter discussie. Het is gewoon gebeurd.'Arriva doet geen uitspraken over de hoogte van de geleden schade. 'Dergelijke financiële informatie wordt niet extern gedeeld', zo laat een woordvoerder weten. Na het ongeval in Winsum is onze eerste zorg uitgegaan naar de opvang en nazorg van de betrokken medewerkers en de reizigers.'De beschadigde trein staat nog altijd op het terrein van een bedrijf in Zuidbroek. 'Het is nog niet bekend of de trein total loss is of deels hergebruikt kan worden. Daarom is het exacte schadebedrag ook nog niet duidelijk.'Ook spoorwegbeheerder Prorail dient een schadeclaim in bij Melkweg Fritom. Volgens woordvoerder Aldert Baas gaat het om een bedrag van enkele tonnen. 'Dan gaat het bijvoorbeeld om het herstel van het spoorbed en de infrastructuur. Maar ook om het saneren van de sloot en het afvoeren van de trein. En dan zijn de kosten van het calamiteitenteam nog niet meegerekend.'Melkweg Fritom is verzekerd. Breeuwsma: 'Maar natuurlijk wel tot een maximum bedrag. Mocht de schade niet volledig uitgekeerd worden dan hangt ons mogelijk nog een civiele procedure boven het hoofd. Of de chauffeur nog bij ons in dienst is? Jazeker, die was een paar dagen na het ongeluk alweer aan het werk. Hij is trouwens net vader geworden, dus het gaat prima met hem.'