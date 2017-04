Winsum heeft een nieuwe gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van Winsum heeft Frank Wiertz aangesteld als interim gemeentesecretaris. Hij neemt de taken, die hij in deeltijd zal uitvoeren, over van Robert Bolt.

Wiertz (62) blijft aan tot 1 januari 2019, het moment waarop de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) verder gaan als gemeente Het Hogeland. Als secretaris is hij de eerste ondersteuner van het college en de griffier van de gemeenteraad.



Robert Bolt, secretaris sinds oktober 2007, wordt manager van het sociaal domein BMWE.



Accuraat

Tot 1 januari 2018 is Wiertz nog de gemeentesecretaris van de gemeente Menterwolde, een van de gemeenten die met ingang van die datum opgaat in Midden-Groningen. Dat is ook een functie die hij in deeltijd zal vervullen.



Tot 1 februari jl. was hij projectmanager Herindeling HSSM, straks gemeente Midden-Groningen. Toen hij in maart 2015 aan die functie begon, noemde hij het eentje 'voor de komende 2 à 3 jaar'. Een voorspelling die nu redelijk accuraat blijkt te zijn.

