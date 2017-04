Jan Mulder, Alex Lutjeboer, Hans van Lier, Vanderlinde & Jongedijk, Maas & Folgerts, allemaal nieuw in Twij Deuntjes!

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Wie goan mor deur mit de grode veurjoarsoogst!

Zundag 9 april



Ede Staal - Veujoar in de kop



Bert Hadders & De Nozems - Gruinteboer van t Oosterpaark



De Troebadoers - Laidje van de Tumbleweeds



Maaike Roelofs - Veurjoar



Eddy Koekkoek - Op straat



Werner Lämmerhirt - Laura



Erwin de Vries & Noordpool Orkest - De tocht van de noakende zunderling



Jason Staal & Syb van der Ploeg - Droomloos



Maas & Folgerts - Sluushuus



Dyanne Sleijpen, Maud Wilms en Linda Zijlmans - Op geveul



050 - Schiere Dag



Eric Vaarzon Morel - Lira



Uur 2:



Martin Korthuis - Zundaag



Klaas Spekken - Vrunden



Sproakwotter - Dreum van n vlinder



Vanderlinde & Jongedijk - Stilstoan is mien wins



Irene Wilkens & Sikkom Kult - Wat west is



Jan Mulder - Vannijs, As t stil wordt



Tigers van Gronterp - Fertriet



Hans van der Lijke - Veur die



Helmut Debus - In t wille gras



Krödde - Prayer in G



Hans van Lier - Mien vrouw het mie verloaten



Lianne Abeln & Het Noordpool Orkest - Mien slichte laand



Thomas Loefke & Friends - The promenade

Door: RTV Noord Correctie melden