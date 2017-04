Definitief geen zorgcentrum in centrum Marum

Het is de gemeente Marum niet gelukt om een zorgaanbieder te vinden die zich wil vestigen in het centrum van het dorp. Er komen nu maximaal 30 appartementen voor in de plaats. De zorgaanbieder zou onderdeel moeten uitmaken van het zogenoemde centrumplan van het dorp.

De gemeente had tot 1 april de tijd om een zorgaanbieder te vinden. Dat is dus niet gelukt.Dat het niet is gelukt om alsnog een zorgaanbieder naar het centrum te halen is een domper voor burgemeester Henk Kosmeijer. 'Natuurlijk, dit is een tegenslag.'De gemeente gaat overigens nog wel verder met de zoektocht naar een zorgaanbieder. Volgens Kosmeijer is de vraag naar en de wens voor zorg aanwezig.Het was aan projectontwikkelaar Marinus en de zorgaanbieders om tot een oplossing te komen. 'Bij die gesprekken waren wij niet aanwezig.' Het was wel de gemeente die beide partijen met elkaar in contact heeft gebracht. 'Vredewold uit Leek en De Zonnehuisgroep Noord zijn in gesprek gegaan met Marinus. Ze hebben geen overeenkomst kunnen bereiken. Wij hebben wel de indruk dat ze er alles aan hebben gedaan om eruit te komen.'Het centrumplan is inmiddels een hoofdpijndossier voor de gemeente geworden. In het centrum van Marum zou een nieuw zorgcentrum komen. Het zou verzorgingstehuis De Hoorn van de Zonnehuisgroep Noord moeten vervangen. Maar de Zonnehuisgroep, de zorgverlener, kreeg op het laatste moment de financiën niet rond. Naast de zorgfunctie zou het nieuwe centrum ook worden voorzien van onder meer een supermarkt.Inmiddels zijn de plannen totaal anders. Het zorgcentrum gaat er dus niet komen. De projectontwikkelaar heeft na het afhaken van de zorgverlener de grondpositie overgenomen en aangegeven alsnog te willen investeren in het nieuwe centrum. Er is nog wel steeds ruimte voor onder andere winkels.Als de gemeente voor 1 april geen zorgverlener wist te strikken zou de projectontwikkelaar vrij baan krijgen om 30 appartementen te bouwen. Voorwaarde is dat de woningen niet concurreren met de levensloopbestendige woningen die woningcorporatie Wold en Waard op hetzelfde terrein gaat bouwen.