Brennauer pakt etappe in Healthy Ageing Tour

(Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

De Duitse Lisa Brennauer heeft in de Healthy Ageing Tour voor het eerste buitenlandse succes gezorgd. Na Brennauer kwam haar land- en naamgenote Lisa Klein als tweede over de streep in Stadskanaal.







Na dagzeges voor Van Dijk (tijdrit), Amy Pieters en de Nederlandse ploeg Boels-Dolmans was het in Stadskanaal de beurt aan de 28-jarige Duitse wielrijdster.



Van Dijk blijft eerste

De leiderstrui bleef om de schouders van Van Dijk. De renster van Team Sunweb won ook in 2016 de rittenkoers in Noord-Nederland, die toen nog de naam Energiewacht Tour droeg.





De Healthy Ageing Tour duurt nog tot en met zondag.



