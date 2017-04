'Verpleegkundige schond integriteit van douchende patiënten'

Geestelijke gezondheidsinstelling Lentis mag een verpleegkundige ontslaan die twee psychiatrische patiënten samen liet douchen. Dat heeft de kantonrechter in Groningen bepaald.

Het ging om twee patiënten in een woonvorm van Lentis in Stadskanaal. De verpleegkundige maakte bovendien geluidsopnames van de activiteit.De twee hadden al geruime tijd een relatie met elkaar. Daarom vond de betrokken verpleegkundige dat ze ook wel eens elkaars rug konden schrobben onder de douche. De geluidsopnames daarvan liet ze aan collega's horen. Ter beoordeling, verklaarde ze zelf.Lentis vond dit onaanvaardbaar en gaf haar ontslag zonder vergoeding. De verpleegkundige vocht dat aan bij de rechter, maar verloor haar zaak. Een besluit waarmee directeur Martin Sitalsing van Lentis zeer tevreden is. 'Ons wordt de zorg toevertrouwd, daar hoort integer handelen bij.''Waar het mij om gaat', ging hij verder, 'is dat mensen in een kwetsbare positie aan ons worden overgelaten. Als de integriteit wordt geschonden, dan trekken wij echt een keiharde streep.' Volgens directeur Sitalsing zijn de twee patiënten ook tevreden met het besluit.