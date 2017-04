Spaanse vrachtwagenchauffeur is terecht

De Spaanse vrachtwagenchauffeur Nico el Corto is terecht. Ook zijn vrachtwagen, een witte Scania, is ongedeerd. Dat meldt de politie op haar Twitter-account.

De politie was naar hem op zoek, sinds er niets meer van hem was vernomen nadat hij afgelopen weekeinde in de stad Groningen was geweest. Zijn familie maakte zich zorgen.De reden van zijn korte vermissing is nog onbekend.