Bijen in het noorden leggen massaal het loodje

Een grote tegenvaller voor imkers: bijenvolken blijken massaal het loodje te hebben gelegd.

Iedere winter gaan er wel bijen dood, maar dit jaar is de sterfte wel heel erg groot.Met name in Noord-Nederland is er bij veel imkers sprake van een kaalslag. Zoals bij Jan Kruit in Ter Apel. 'Ik ben ongeveer 95 procent van mijn bijen kwijt', zeg t hij, ' Dat zijn bijna zeventig bijenvolken'.Ook bij imker Dirk de Graaf in Kiel-Windeweer is het raak: Van de 34 bijenvolken heeft hij er maar twee overgehouden. Net als Kruit heeft ook hij nieuwe volken moeten aanschaffen.Naar de oorzaak van de sterfte en waarom imkers in Noord-Nederland zwaarder getroffen worden dan hun collega's elders in het land blijft het gissen. Het zou onder meer te maken kunnen hebben met mijt, met virussen of met gewasbeschermingsmiddelen, maar niemand die het precies weet.Kruit: 'Als ik het zou weten dan was ik heel blij wat dan zou ik er iets aan kunnen doen. Maar het is niet duidelijk waar het verhaal vandaan komt'.Wel is duidelijk dat de bijensterfte flink in de papieren kan lopen, want voor een nieuw bijenvolk betaal je als imker al snel 100 euro. Kruit: 'We hebben het dit jaar nog kunnen betalen, maar als je dit elk jaar hebt, is het gewoon niet meer te doen'.