SP stelt Kamervragen over verhuurderspraktijken

De SP gaat Kamervragen stellen over verhuurderspraktijken in Groningen. De partij wil afspraken tussen verhuurders en juridisch adviseurs verbieden.

RTV Noord heeft een overeenkomst in handen waarin te lezen is dat een juridisch adviesbureau geen zaken zal aanspannen tegen een verhuurder van een bepaald complex in Groningen. In ruil daarvoor betaalt de verhuurder het adviesbureau 1500 euro. Beide partijen tekenden voor geheimhouding.'We moeten dit soort wanpraktijken onmogelijk maken', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP gemeente Groningen. 'We moeten huurders juist bijstaan door middel van goed juridisch advies. We hebben in de stad veel te veel last van huisjesmelkers.' De partij wil in de gemeenteraad in debat over de mogelijkheden om verhuurders aan te pakken, aldus Dijk.Wethouder Roeland van der Schaaf zegt tegen RTV Noord dat de mogelijkhden niet heel groot zijn. 'We willen verhuurders die substantieel te veel geld vragen gerichter kunnen aanpakken, alleen het is wachten op landelijke regelgeving die dat mogelijk maakt.' Hij noemt de afspraak van adviesbureau's met verhuurders absurde praktijken Behalve het gemeentelijke debat, stelt de SP ook vragen in de Tweede Kamer. Kersvers Gronings kamerlid Sandra Beckerman neemt die taak op zich. 'De minister moet hard optreden tegen verhuurders die dit soort verhuurgedrag vertonen. Dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt.'