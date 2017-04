Noord Vandaag: 'Dit zijn maffiapraktijken'

Christiaan Brinkhuis van de Studentenvakbond (Foto: RTV Noord)

'Dit riekt eigenlijk naar maffiapraktijken' dat zegt voorzitter Christiaan Brinkhuis van de Groninger Studenten bond (GSb) na berichtgeving van RTV Noord over een dubieuze overeenkomst tussen verhuurders en juridisch adviesbureaus. Ook wethouder van der Schaaf reageert fel: 'Dit zijn absurde praktijken. Adviesbureaus hebben een verdienmodel gemaakt van huurders die teveel betalen.'

;



Grote bijensterfte

Imker Jan Kruit verloor ongeveer 95 procent van zijn bijen. Hij is niet de enige. Ook elders in het land leggen bijen het loodje. Maar toch met name in Noord-Nederland. Wat zijn de oorzaken? En wat betekent dit voor het de imkers? Steven Radersma zoekt het uit.



