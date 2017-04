Openbare verkoop De Rieshoek was niet vanaf het begin duidelijk

Het was niet vanaf het begin duidelijk dat De Rieshoek verkocht zou worden aan een andere partij dan het dorp Noordlaren. Dat valt te lezen in een document van de gemeente Haren.

De gemeente Haren wil vooralsnog geen commentaar geven op de kwestie. Als het aan het gemeentebestuur ligt wordt het pand vanaf 1 mei in de verkoop gezet. In het pand zit sinds 2014 een maatschappelijk centrum. Dat is er gekomen nadat de basisschool de deuren sloot.'Op termijn moet de vraag worden beantwoord of de gemeente eigenaar blijft of dat het pand eigendom wordt van het dorp.' Dat staat in een document waarin wordt gesproken over de invulling van De Rieshoek. De optie dat het pand openbaar wordt verkocht is dus niet ter sprake gekomen bij de start van het maatschappelijk centrum.Peter Prak van de projectgroep die het maatschappelijk centrum De Rieshoek wil behouden laat weten dat de gemeente verkeerde informatie verstrekt. Eerder deze week stuurde de gemeente een feitenrelaas rond. Daarin stond dat er vanaf het begin duidelijkheid was over het afstoten van het pand.'Ik heb het nog even nagezocht in het dossier en daar staat letterlijk in dat òf de gemeente het pand houdt òf het dorp eigendom wordt van het pand,' aldus Peter Prak.De coalitiepartijen CDA, D66 en Gezond Verstand Haren waren vrijdagmiddag op bezoek in Noordlaren. 'We hebben met de fractievoorzitters een goed gesprek gehad en ze hebben laten weten naar een oplossing voor ons te willen zoeken. Ze waren onder de indruk van de activiteiten in het gebouw.'Fractievoorzitter Marjan Bachman van D66, de grootste partij in Haren, zegt dat de datum van 1 mei losgelaten moet worden. De gemeente wilde vanaf dat moment De Rieshoek in de verkoop doen. 'We moeten eerst weer met elkaar in gesprek, we moeten dan 1 mei loslaten.'