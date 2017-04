Groningse ervaart weer paniek: eerst in Parijs, nu in Stockholm

(Foto: Lea Eikendal)

Lea Eikendal uit Groningen is in Stockholm en heeft de aanslag in Stockholm niet gezien. Wél heeft ze de nasleep meegekregen.

In het centrum van de Zweedse hoofdstad reed een vrachtwagen in een drukke winkelstraat in op een mensenmassa.



Op dit moment zijn er drie mensen omgekomen. De Zweedse permier Löfven zegt dat alles wijst op een terreurdaad. Eikendal dacht bij het zien van de vele politieauto's en -helikopters eerst dat het om een ongeluk ging.



'Ik maakte nog een grapje'

'Ik maakte nog een grapje tegen mijn drie Groningse vriendinnen, 'goh zou het een aanslag zijn'. Dat bleek achteraf dus de harde werkelijkheid. Meteen nadat bleek dat het om en aanslag ging brak er paniek uit in het centrum. 'De hele stad was in rep en roer.'



Onrust om een tas in de bus

Iedereen werd aangeraden om het centrum uit te gaan. Het openbaar vervoer lag plat en de vriendinnen kregen het dringende advies om drukke plekken te mijden. Uiteindelijk konden ze nog één bus vinden die richting hun appartement ging. 'Ook daar was de paniek voelbaar, er stond een onbeheerde tas is de bus en iedereen was koortsachtig bezig om er achter te komen van wie die was. Ik was ook ongerust, je gaat er heel erg in mee.'



Ook in Parijs na aanslagen

De Groningse is samen met haar drie vriendinen een weekendje weg naar Stockholm. Eikendal heeft wel een ongelukkige hand van kiezen als het om haar korte vakaties gaat. Haar vorige weekendje weg had ze al gepland toen een dag voor aankomst in Parijs 129 mensen omkwamen bij de terreuraanslagen van november 2015. 'De sfeer was daar heel bedrukt.' En nu is ze dus op de dag van de aanslag in Stockholm.



Niet zo ver

Eikendal is flink geschrokken van de aanslag en de paniek erna. Eenmaal veilig aangekomen in hun appartement, bekijken de vriendinnen de beelden van de aanslag. Dan blijkt dat ze niet zo ver van de plek des onheils waren tijdens de tereurdaad. 'En gisteren liepen we nog in die straat met onze koffertjes'.



Haar vakantie breekt de Groningse er niet af. Ze blijft samen met haar vriendinnen gewoon zoals gepland tot zondag in Stockholm. Opnieuw in een bedrukte sfeer, of niet.

Door: RTV Noord