Veel deelnemers in eerste maanden Taalhuis Oldambt

Met meer dan honderd deelnemers en veertig vrijwilligers heeft het Taalhuis in Oldambt haar doel meer dan bereikt. Wethouder Bard Boon: 'Mooi om te zien dat er zoveel mensen bereid zijn om anderen te helpen, maar vooral mooi om te zien dat zoveel mensen van het Taalhuis gebruik willen maken.'

Met het opzetten van onder meer het Taalhuis wil de gemeente Oldambt de laaggeletterdheid bestrijden. In de gemeente heeft ongeveer 15 procent van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Samen met verschillende organisaties hoopt de gemeente inwoners die lees- en schrijfproblemen hebben te ondersteunen.Het Taalhuis in Oldambt is in oktober 2016 gestart. Dit is een plek in Cultuurhuis De Klinker waar taalvrijwilligers en deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. De doelstelling van het eerste jaar was om tenminste veertig taalvrijwilligers en honderd deelnemers te trekken. Met nog een paar maanden te gaan tot september is dit doel dus ruimschoots behaald.De taalvrijwilligers spelen een cruciale rol in het proces. Zij helpen mensen één op één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken. De vrijwilligers worden opgeleid door een coördinator. Die draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers die ingezet worden voor de verschillende taalactiviteiten.