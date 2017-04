Groningen krijgt nieuw festival voor Noord Nederlands poptalent

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

De stad Groningen is komende zomer een nieuw festival voor Noord Nederlands poptalent rijker. Tijdens het zogeheten EchtErik festival in MartiniPlaza zijn op 17 Juni niet alleen live artiesten te zien, er worden ook workshops en lezingen gegeven.

Het festival is een initiatief van het radioprogramma EchtErik, het Netwerk Popeducatie en MartiniPlaza.



Rijdende Popschool viert 5-jarig bestaan

Tijdens dit festival wordt ook het 5-jarig bestaan van De Rijdende Popschool uitgebreid gevierd. Alle (oud-) leerlingen worden uitgenodigd om te komen optreden. Ook vindt het

slotconcert van Kinderen Maken Muziek voor Drentse en Groningse deelnemers plaats.



Daarnaast zullen er optredens plaatsvinden van onder meer

Electropoëzie (met Harmen Ridderbos van Town of Saints), Robin Ijzerman,

Avery Plains, Silke Music, The Big Top en City of Life.



Benefiet voor Popschool

Een gedeelte van de opbrengst van het festival gaat naar de stichting achter De Rijdende Popschool. Wie er verder nog optreden tijdens het festival wordt later bekend gemaakt.

Door: RTV Noord Correctie melden