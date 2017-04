Gewonde bij frituurpanbrand

(Foto: Joey Lameris / 112groningen)

Bij brand in een woning aan de Van Houtenlaan in Groningen is vrijdagavond één persoon gewond geraakt. Hij is naar de dokterspost gebracht met verwondingen aan zijn arm.





Bij aankomst was de brand 'zo goed als uit', laat een woordvoerder van de brandweer weten.



De brand is ontstaan in een frituurpan. Omdat de melder van de brand een buitenlandse student was en zich niet goed verstaanbaar kon maken, werd het de brandweer niet duidelijk wat er precies aan de hand was. De brandweer rukte daarom met extra materieel uit.Bij aankomst was de brand 'zo goed als uit', laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Door: RTV Noord Correctie melden