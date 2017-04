Inspectie doet nu ook zelf onderzoek naar kwaliteit zorg in Veenkade

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een breed onderzoek ingesteld naar woonzorg-en revalidatiecentrum Veenkade in Veendam.

Aanleiding zijn de drie meldingen die bij de inspectie zijn binnengekomen over tekortschietende zorg. Zorggroep Meander, waar Veenkade onder valt, moet die drie incidenten in opdracht van de inspectie onderzoeken. Maar de inspectie start ondertussen zelf ook een breder onderzoek.In Veenkade zijn er in korte tijd drie incidenten. De ouders van de 28-jarige Everdiena Rooske trekken aan de bel nadat hun dochter drie dagen na aankomst in Veenkade overlijdt. Ze ligt daar na een hersenbloeding. Volgens haar ouders is Veenkade qua personeel en apparatuur absoluut niet ingericht op patiënten als Everdiena en gaat er daardoor veel mis, met uiteindelijk fatale afloop.Ook de nabestaanden van 'opa Penning' maken een melding. De hoogbejaarde man wordt door een medebewoner mishandeld en overlijdt twee weken daarna aan zijn verwondingen.De derde kwestie betreft een 73-jarige vrouw die met de ziekte van Wegener wordt opgenomen. Ze loopt een longontsteking op omdat ze braaksel in haar longen krijgt. Dit kan gebeuren doordat ze de voeding niet via een sonde maar via een dikkere hevel krijgt toegediend. Na die tijd gaat het bergafwaarts en uiteindelijk overlijdt ze.De Inspectie voor de Gezondheidszorg richt het onderzoek nu 'op de kwaliteit van de zorgverlening in locatie Veenkade. Daarin wordt gekeken naar de bredere gang van zaken bij deze locatie. En of er sprake is van structurele tekortkomingen,' aldus een woordvoerder.Het eigen onderzoek van Zorggroep Meander naar de dood van Everdiena Rooske is inmiddels afgerond. Meander concludeert in het rapport dat de zorg op orde was: 'Er is geen sprake geweest van onvoldoende handelen volgens de professionele standaard van de betrokken zorgverleners.'Wel erkent Meander dat er dingen zijn misgegaan; de instelling heeft een verbeterplan opgesteld. Voor de inspectie lijkt dit dus niet genoeg garantie; die is een eigen onderzoek gestart.