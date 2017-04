NAM: 'Wij praten niet mee over nieuw schadeprotocol'

De NAM ontkent betrokkenheid bij het opzetten van een nieuw bevingsschadeprotocol. Dat zegt directeur Gerald Schotman zaterdag in de Volkskrant, in een reactie op het bericht van RTV Noord van afgelopen week.

De NAM maakte eerder bekend per direct uit de schade-afwikkeling te stappen. Het uitgangspunt zou worden: alleen betalen en niet bepalen. Daarom wordt per 1 juli een nieuw schadeprotocol ingevoerd, maar bronnen meldden RTV Noord dat de NAM tóch bij het nieuwe plan betrokken zou zijn.Schotman spreekt het gerucht tegen : 'Wij praten niet mee over het schadeprotocol. Als billijk en eerlijk vastgesteld wordt dat schade te maken heeft met gaswinning, dan betalen wij. Daarover is geen enkele discussie. Mijn belangrijkste doel, het herstel van vertrouwen, is zonder onafhankelijkheid onbereikbaar.''Ik heb er vertrouwen in dat het proces van schade-afhandeling redelijk wordt. Dan is de rekening de rekening, daarvoor geldt geen bovengrens', besluit Schotman.Ook Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, die de schade-afwikkeling overneemt, ontkende de betrokkenheid van de NAM vrijdag al.