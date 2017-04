Brand in clubgebouw scouting

(Foto: 112Groningen/Jordi Haverdings)

In het clubgebouw van Scouting Nienoord in Leek is vrijdagnacht een brandje geweest. Het vuur ontstond rond drie uur in een muur achter de kachelpijp van de houtkachel.

Enkele clubleden die nog aanwezig waren ontdekten rook en waarschuwden de brandweer. Zelf braken ze een deel van de muur open om bij het vuur te komen.



De brandweer had het brandje vervolgens vrij snel onder controle.

