Stadjer springt in de bres voor Voorwaarts Voorwaarts

Stadjer Kees Kremer hoopt een stichting op te richting om het Groninger vlaggenschip de 'Voorwaarts Voorwaarts' te redden. Woensdag is er een bijeenkomst voor belangstellenden.

Zijn hart brak toen hij hoorde dat de stichting die het schip beheert, de handdoek in de rnig gooit. 'Er zit zo verschrikkelijk veel geld in van provincie, gemeente en de bedrijven', zegt hij.Kremers' idee is om een stichting op te richten. Daarvoor is het wel van belang dat er genoeg animo is. 'Woensdagavond houden we daarom een bijeenkomst in 'De Witte Zwaan' in Groningen', zegt hij.De Stadjer wijst verder met een beschuldigende vinger naar het stichtingsbestuur van de Voorwaarts Voorwaarts. 'Zij hebben verzaakt om tijdig maatregelen te nemen. Groot gangmaker Addy Boerman zou zich omdraaien in zijn graf als hij wist wat er nu gebeurt.'De Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899 trekt de stekker eruit omdat het onderhoud te duur is.Het schip is na dertig jaar toe aan een opknapbeurt. Dat kost zeker 100.000 euro. Bovendien is het schip dan zeker twee maanden uit de vaart en in die periode kan er niets worden verdiend.