Column: Eten wat de pot schaft

Als kind moesten we van onze ouders ons bordje leegeten, ook als daar een onbegrijpelijke groene drab op lag, of iets met een vel of harde stukjes erin. Dus ergens is het wel zo eerlijk dat ouderen in serviceflats op hun beurt gewoon moeten eten wat de pot schaft. They had it coming.

Zo beroerd is het voedsel daar ook niet. Het is misschien wat ongeïnspireerd bereid in grote gaarkeukens, niet helemaal op smaak gebracht voor de individuele gastronomische medemens en het is wellicht iets te lang gekookt, met te weinig zout, waterige sju en het wordt te lauw opgediend, maar het is gewoon goed eten. Wel gaan er geruchten dat er ergens een Europese bloemkoolberg moet zijn die in serviceflats, ziekenhuizen en verpleeginstellingen wordt weggewerkt. Ook is het vlees taai en zijn de aardappeltjes glazig, maar verder: prima! Zo hoort het ook, want juist onze primaire levensfuncties verschaffen ons het meeste genot. En bij gebrek aan andere afleiding moeten zeker ouderen het daarvan hebben.



Ook de huurders van de Vondelflat in de stad aten tot voor kort zonder morren wat hun werd voorgezet. Daar hadden ze tenslotte voor getekend. Maar toen de eigen keuken daar vorig jaar werd wegbezuinigd, moesten ze het ineens doen met maaltijden die de Vondelflat-directeur inkocht bij een zorginstelling met de merkwaardige naam Zinn. Zinn in wat, vraag je je onwillekeurig af bij al die oudjes die daar zijn ondergebracht. In de gaarkeukens van Zinn stonden toch al tientallen gamellen bloemkool te pruttelen, dus daar kon nog wel een pannetje bij. Maar omdat dat voedsel blijkbaar nóg verder was doodgekookt dan de Vondelflat-bewoners gewend waren, namen zeventien mondige huurders hun toevlucht tot de vrije markt: ze kopen hun happie sinds kort bij een cateringbedrijf. Want je bent toch zeker geen tachtig geworden om je te laten voorschrijven wat je moet eten? Dat kan altijd nog, als de eindstreep in zicht komt. Bij Zinn of zo.



De directeur, die juist zo’n mooie kwantumkorting uit het vuur had gesleept bij Zinn, is nu boos, want deze maaltijddissidenten zijn de bijl aan de wortel van het systeem ‘Serviceflat’. Zo’n systeem dondert in elkaar als de samenstellende onderdelen niet leuk willen meedoen en het ergste is dat de baan van directeur dan op de tocht komt te staan. Zoals wel vaker vindt hier het systeem niet dat het er voor de mensen is, maar dat de mensen er zijn voor het systeem. De directie verbiedt de culinaire vrijbuiters nog langer hun entrecootjes en vers gekookte krieltjes elders te betrekken en wil ze terug naar de gedwongen winkelnering van de gezamenlijke Zinn-bloemkool. Op straffe van 500 euro boete per overtreding, staat in een brief van een heus advocatenkantoor. Misschien een tip voor ouders die hun kind niet aan de spruitjes krijgen….



Kinderen weten nu eenmaal niet beter dan dat ze moeten eten wat de pot schaft. Deze maaltijdrel trekt de aandacht omdat hij ons eraan herinnert dat we allemaal op enig moment opnieuw in die positie terecht komen. Geen leuk vooruitzicht. Maar zover is het nog niet voor de opstandige bewoners. Die hebben nog een optie over: gewoon koppig hun bord bloemkoolsoep en lauwe vla met klontjes laten staan en ’s middags stiekem naar de snackbar. Geen zin in bloemkool? Dan moet het maar zonder Zinn.



Willem van Reijendam

Door: RTV Noord Correctie melden