Beckerman in Loppersum: 'Dit gaat onder je huid zitten'

Het Groninger Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) praat zaterdag in Loppersum en Onderdendam met gedupeerden uit het aardbevingsgebied.

Beckerman wil met inwoners van gedachten wisselen over wat er moet gebeuren om de bevingsprobematiek een halt toe te roepen.In Loppersum krijgt Beckerman schrijnende verhalen te horen. 'Ze zijn helaas niet nieuw, maar wel belangrijk om telkens te vertellen.''Het gaat onder je huid zitten', vervolgt ze. 'Je hoort ondernemers die omzet en toekomstperspectief kwijt zijn. Dat overheid schuldig is, kwetst mensen.'Janneke Hollander is psycholoog en inwoner van het bevingsgebied. Zij beaamt dat de rol van de overheid mensen erg dwars zit. 'Ik merk dat cliënten vooral beschadigd worden door de manier waarop met hen wordt omgegaan. Het is in één woord schandalig.'Toch waren er ook positieve geluiden. Beckerman: 'Ik hoor dat er initiatieven zijn om samen met elkaar te eten. Om zo elkaar weerbaar te maken en elkaar kracht te geven om door te gaan. Dat is mooi.'Het SP-Kamerlid erkent dat de koers in Den Haag radicaal om moet. 'De overheid heeft mensen het gevoel gegeven 'u doet er niet toe'. Dat moet anders. Er zal nog veel mis gaan, maar als je mensen maar het vertrouwen geeft dát er iets gebeurt, zijn we al een stap in de goede richting. Dit betekent ruimhartig investeren en niet meer weg kijken.'Hollander zegt er wel vertrouwen in te hebben dat met kamerleden als Beckerman de problemen door de gaswinning beter op de kaart worden gezet in Den Haag.