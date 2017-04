Uneken wordt tweede na val vijf kilometer voor de streep

(Foto: RTV Noord / Theo Sikkema) (Foto: RTV Noord / Theo Sikkema)

Wielrenster Lonneke Uneken uit Veendam heeft zaterdag in Finsterwolde de Healthy Ageing Tour bij de junioren afgesloten met een memorabele tweede plaats in de slotetappe.

De net 17-jarige Uneken viel vijf kilometer voor de finish, maar wist in de massasprint toch nog tweede te worden. Na de val bedacht ze zich niet en stapte weer op een zwaar beschadigde fiets; het linkerhandvat van haar stuur lag er bijna af. Ploeggenote Yvet Schoonewille bracht Uneken naar voren.



Glimlach

Op adrenaline knalde ze naar voren en moest op de streep alleen Lorena Wiebes voor laten gaan. Wiebes won ook het eindklassement. Het is de eerste keer in de vijfjarige historie dat een Nederlandse wint. Nadat de verzorger de verwondingen verzorgd had, trok de Veendamse alweer een grote glimlach op haar gezicht.



Klapband

Uneken haar ambitie was ook om een goed klassement te rijden, maar dat plan viel donderdag in duigen toen ze in de tweede etappe in Baflo na zeventien kilometer een klapband kreeg. Ze eindigde als 34ste. Vrijdag eindigde Uneken in Stadskanaal als vierde en de podiumplaats in Finsterwolde voelde als ultieme revanche.



Nationale selectie

Vorig jaar werd Uneken Nederlands kampioene bij de nieuwelingen. De eerstejaars junior wordt algemeen gezien als een groot talent. De sprint is haar grote kwaliteit. Voorlopig combineert Uneken, die deel uit maakt van de nationale junioren selectie, het wielrennen met langebaanschaatsen.

Door: RTV Noord Correctie melden