Zestig mensen protesteren tegen fracking bij Pieterzijl

Ongeveer zestig mensen protesteerden zaterdagmiddag bij de boorlocatie van de NAM bij Pieterzijl Oost. Ze zijn tegen plannen om daar gas te winnen door middel van fracken.

Mede-organisator Elly Bakhuis zegt tevreden te zijn met de opkomst. 'Het was een ad-hoc-actie. Onwonenden waren nagenoeg niet op de hoogte van het protest', vertelt ze. 'Zestig man is dan al heel wat.'De omwonenden vinden dat de NAM al genoeg schade heeft aangericht. Ze zijn bang dat er geen juridische maatregelen zijn om fracken tegen te houden. Eerder spraken de gemeenteraad van Zuidhorn en de Partij voor de Dieren in de provincie zich al uit tegen de boorplannen.Fracken is een manier om gas uit de diepe ondergrond los te maken door kleine scheurtjes te maken in het gesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door een paar uur lang water, zand en chemicaliën onder hoge druk (400 tot 1000 bar ) in een boorput te pompen.