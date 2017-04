Lesmotor knalt tegen deur tapijtwinkel

(Foto: Gerwin de Vries)

Een lesmotor is zaterdagmiddag tegen de roldeur van de Carpet Right in Groningen gebotst. De motorrijder raakte bij het ongeluk gewond.

Tijdens de rijles gaf de bestuurder op de Protonstraat gas bij in plaats van gas terug, vertelt de bedrijfsleider van de winkel. Door deze fout knalde de motor met een flinke vaart tegen de metalen roldeur van het magazijn. Zowel de deur als de motor zijn total loss.



In de winkel raakte niemand gewond.

Door: RTV Noord Correctie melden