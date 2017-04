Blaak wint vierde etappe Healthy Ageing Tour

(Foto: RTV Noord archief)

Wielrenster Chantal Blaak heeft zaterdag de vierde etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De 27-jarige Nederlandse van de ploeg Boels-Doelmans was de snelste in de sprint van drie voor de Noorse Susanne Andersen en de Litouwse Daiva Tuslaite.

Kopgroep

Een kopgroep van negen had een kleine voorsprong op het peloton. Bij het binnenrijden van finishplaats Finsterwolde konden de achtervolgers het negental zien, maar het peloton onder aanvoering van Team Sunweb kwam te laat en finishte op zeven seconden.





Leiderstrui

Na dagzeges voor Van Dijk (tijdrit), Amy Pieters en Boels-Dolmans in de ploegentijdrit was de zege van Blaak de vierde Nederlandse overwinning. De leiderstrui bleef om de schouders van Van Dijk. De renster won ook in 2016 de rittenkoers in Noord-Nederland, die toen nog de naam Energiewacht Tour droeg. Zondag is de laatste etappe op het Duitse eiland Borkum.

