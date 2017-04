Oranje Nassau bezegelt degradatie Dronten

Met een 2-0 uitoverwinning tegen hekkensluiter ASV Dronten deed Oranje Nassau zaterdagmiddag uitstekende zaken in de hoofdklasse B. Door deze zege veroordeelde ON tegenstander ASV Dronten tot degradatie naar de eerste klasse.

De Groningers blijven veertiende op de ranglijst, maar kwamen in punten gelijk met NSC Nijkerk met nog vijf duels in de reguliere competitie op het programma. Oranje Nassau kwam scherp uit de startblokken in Dronten en kwam na tien minuten spelen op voorsprong door een treffer van Marco van der Heide. Hij scoorde met een prachtige lob over Dronten-keeper Maikel Kampjes heen. Dit was tevens de ruststand.Na de pauze besliste Max Blauw na een uur het duel met de tweede Groningse treffer, een klutsbal die in het doel werd gewerkt, van de middag. Dronten probeerde zich nog terug te knokken in de wedstrijd, maar ON-doelman Alex van Stralendorff hield zijn doel schoon. Marco van der Heide schoot namens de gasten nog op de paal. Oranje Nassau heeft 25 punten uit hetzelfde aantal wedstrijden.Lees ook: Oranje Nassau onderuit tegen Staphorst