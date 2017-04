Column: Schedel

Mijn oude vriend Bronno woont in een klein huisje in een klein dorpje ‘aander kant Stad’. Bronno’s vader heette Bronno. Bronno’s opa heette Bronno en zo kan ik nog honderden jaren teruggaan. Bronno zat voor altijd in de familie. Maar het einde van de Bronno’s dreigt bij mijn oude vriend.

Bronno is namelijk man alleen. Dat is op zich opmerkelijk want Bronno is een knappe kerel. Een mooie bos bruingrijs haar, schrandere blauwgroene ogen en een mooi markant gegroefd gelaat. Met zijn immer bruine kop en een stoppelbaard zou hij niet misstaan in Sergio Leone’s The Good The Bad and The Ugly. En dan was hij zeker niet de Ugly. Ik noemde hem wel eens Bronco, als een soort cowboykoosnaam. Het gekke was dat Bronno zelf ook altijd het woord cowboy in de mond nam. ‘Hou wordt, doe cowboy?’ was één van zijn veelgebruikte openingszinnen.



De naam Bronno veroorzaakte ook wel eens merkwaardige situaties. In zijn lange carrière als barkeeper kwam er een vreemde man aan de bar staan. Hij stelde zich vriendelijk voor als Jan Hendrik Spa. Bronno stelde zich vriendelijk voor als Bronno. De vreemde man keek hem aan, keek nog een keer in het lachende gezicht van Bronno en beende boos het café uit. Kennelijk had de man iets teveel bronwatergrapjes met zijn achternaam meegemaakt.



De vrouwen, ook niet de minste, vielen als een blok voor Bronno. Bij bosjes. ‘Zeker n golden piedhoane’, zeiden de mannen jaloers in het café. Ik was stiekem ook wel jaloers op Bronno. Zo was ik ooit eens knetterverliefd op het mooiste en slimste meisje van de school. Zij zag een rooie sproetenkop niet zitten. Dus liep ik een ouderwets snoeihard blauwtje. Veel later hoorde ik van een andere vriend dat zij toen omging met Bronno en hij haar haar maagdelijkheid had doen verliezen.



Maar hoe populair Bronno ook bij de vrouwen was, er was er nooit één voor altijd. Dus woont hij alleen in zijn kleine huisje ‘aander kant Stad’.



Met Bronno viel altijd iets te lachen. Alleen al zijn woordenschat. ‘Last van klaboesterberen?’, zei hij tegen een man die op zijn barkruk onbeschaamd aan zijn kont zat te krabben. De man, en ook ik, had nog nooit van ‘klaboesterberen’ gehoord. Bronno genoot. ‘Dat binnen van die kloeten dij die in de konthoaren hangen astie de boudel nait goud ofveegst….’



Klaboesterberen bestaan echt en komt uit het platduuts, legde Bronno later uit. Daar noemen ze het Klaboesterbärchen. Met Bronno beleefde je altijd wat.



Zo zaten we samen aan één kant van de bar met heel veel bier en hij vroeg of ik wel eens in Portugal was geweest. Dat was ik niet. Twee weken later stapte ik een café in Albufeira in de Algarve binnen. Met Bronno. Het was er stamp en stampvol. Alleen aan de kleine kopse kant was ruimte voor nog twee mannen. De rest van die ruimte was gevuld met een grote familie uit Haarlem. Ze klaagden in het Hooghaarlemmerdijks steen en been. Ze stonden al een uur te wuiven naar de barkeeper voor een paar biertjes.



‘Wacht mor eem’, zei Bronno in het Gronings. Hij ging aan de bar staan, vulde zijn longen en riep toen keihard richting barkeeper. ‘Héjjj…. Schedel!!!’. Eén tel later stond de Portugese barman voor Bronno’s neus en drie tellen later schoof hij tien bier op de bar voor de stomverbaasde gezichten van acht Haarlemmers. Dat ‘schedel’ vergeet ik nooit meer. Een paar maanden later was ik eens thuis bij Bronno in zijn kleine huisje ‘aander kant Stad’ toen de brievenbus klepperde en de postbode een lading post naar binnen kieperde. ‘Héjjj….Schedel’, riep Bronno vanuit de woonkamer. ‘Moi Bronno’, riep de postbode of het de normaalste zaak van de wereld was.



Bronno vroeg me een keer op zijn huis te passen. Hij ging naar Afrika. Ik kende Lientje toen nog maar pas. Dus een romantisch logeerpartijtje in het kleine dorpje ‘aander kant stad’ zag ik wel zitten. Ik had alleen geen rekening gehouden met de enorme vlooientroepen en immens grote spinnen, die Bronno’s kleine huisje bevolkten. De romantiek van het logeerpartijtje ging er daardoor snel van af.



Bij de jacht met een bezem op een spin met poten van zeker tien centimeter klepperde de brievenbus. De postbode. Meer uit balorigheid door de spinnenjacht riep ik spontaan ‘Hejjj… Schedel!!!’ Van de andere kant van de deur klonk enthousiast. ‘He moi Erik….’



Tja ….in een klein dorp weet men alles.



Een paar weken later stond Bronno, bruin als altijd, op de stoep van nummer dertien. Hij kwam ons bedanken voor het oppassen op zijn huis. De dank bestond uit een schilderijtje gemaakt door een Afrikaanse figuratieve schilder. Een groot bruin hoofd met grote zwarte pupillen in nog grotere witte oogkassen met in het zichtveld een grote grijze pakezel. Het schilderijtje hangt nog steeds in onze woonkamer. Het heeft geen onderschrift en ook geen titel. Bij het koffiedrinken vroeg Harm Lubbert er van de week naar. ‘Het dat ding ook n noam?’ ‘Joawaoh’, zeg ik. ‘Altied al’. ‘Owh’, zegt Harm Lubbert. ‘Hou den?’ 'Dat kinst toch wel zain.' ‘t kin mor ain noam hebben…’ Er volgt een stilte.



Harm Lubbert kijkt mij vol verwachting aan.



'Schedel!'



Erik Hulsegge

