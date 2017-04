Jong FC Groningen vergeet zichzelf te belonen

Pier Veldman in actie archief (Foto: JK Beeld)

FC Groningen onder 23 is er zaterdagmiddag op eigen veld niet in geslaagd om Capelle te verslaan. Het eindigde op sportpark Corpus den Hoorn zoals het begon: 0-0.

Twaalfde gelijkspel

Het was alweer het twaalfde gelijkspel dit seizoen voor de formatie van coach Alfons Arts. De Groningers waren de betere ploeg, kregen enkele grote kansen om te scoren maar faalden in de afwerking. Capelle kwam voor een punt en buiten een gevaarlijke kopbal in de eerste helft, die doelman Jan Hoekstra goed verwerkte, werd van de gasten niet veel vernomen.



Verkeerde keuzes

In de beslissende fase liet Jong FC Groningen teveel liggen. Er werden verkeerde keuzes gemaakt en er werd te slordig om gegaan met de kansen. In de tweede helft creëerde de FC de grootste kansen. Gijs Jasper kreeg een goede bal aangespeeld in het strafschopgebied, maar door een verkeerde aanname ging de mogelijkheid verloren.



Doelpuntloos

Pier Veldman kwam twee keer in scoringspositie. Hij miste de grootste kans van de wedstrijd. Na een voorzet op maat over de rechterkant van Gerald Postma schoot Veldman voor een praktisch leeg doel naast. Zo bleef het doelpuntloos. Jong FC Groningen staat elfde in de derde divisie met 39 punten uit 30 wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden