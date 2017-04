Live: Donar - Rotterdam

De basketballers van Donar besluiten vanavond de reguliere competitie met een thuiswedstrijd tegen Rotterdam.

De ploeg van coach Erik Braal is al zeker van de koppositie in de Dutch Basketball League en daarmee deelname aan de play-offs. Dat geldt ook voor Rotterdam dat vijfde staat op de ranglijst. De meest recente confrontatie tussen beide ploegen vond plaats op 26 februari jongstleden. Donar won deze uitwedstrijd in de Maasstad toen eenvoudig met 82-56.Het duel in MartiniPlaza is uitverkocht. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is hier live te zien: