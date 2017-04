Drie keer goud voor Groningen tijdens NK Judo -18

(Foto: RTV Noord)

Tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor judoka's tot 18 jaar zijn er zaterdag in Leek drie 'Groningse' titels binnengesleept. Twee bij de meisjes en één bij jongens.

Goud

In de categorie tot 90 kilogram veroverde Kylian Bulthuis uit Oude Pekela het goud. Bij de meisjes wonnen Marin Visser uit Groningen (-63 kg) en Marit Kamps (70+) van Judoschool Veendam de nationale titel.



Zilver

Sarah Hector (-57 kg) van Judoschool Veendam was er dicht bij in de finale, maar zij moest genoegen nemen met zilver.

Door: RTV Noord Correctie melden