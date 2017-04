Donar sluit competitie spetterend af

(Foto: JK Beeld archief)

De basketballers van Donar hebben zaterdag de reguliere competitie afgesloten met een 102-66 overwinning op Rotterdam in een uitverkocht MartiniPlaza.

Spetterende dunks

Donar liet mooi basketbal zien aan de 4.350 toeschouwers met veel spetterende dunks. Halverwege stond het al 52-35. Topscorer aan de kant van de Groningers was Chase Fieler met 25 punten.



Koploper

Donar sluit de competitie af als trotse koploper van de eredivisie. De Groningers verloren dit seizoen slechts twee wedstrijden, uit bij Landstede Basketbal en in Den Bosch van New Heroes.



Play-offs

Donar begint op zaterdag 22 april aan de play-offs en speelt dan in de halve finale (best-of-seven) tegen de Rotterdam of New Heroes uit Den Bosch.

Door: RTV Noord Correctie melden