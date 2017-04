Auto slaat over de kop

(Foto: Huisman Media / Patrick Huisman)

Een auto is zaterdagavond over de kop geslagen op de Hoofdweg in Nieuw Beerta. Volgens getuigen is een inzittende gewondgeraakt.

Het is onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De wagen eindigde in een sloot. De auto is total-loss.

Door: RTV Noord Correctie melden