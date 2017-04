Groningen loopt in Den Haag tegen dure nederlaag aan

(Foto: JKBeeld archief)

FC Groningen heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 4-3 verloren waardoor de play-offs om Europees voetbal nu ver weg zijn. De achterstand op nummer negen Heracles is opgelopen tot vier punten.

Dramatische eerste helft

De FC speelde een dramatische eerste helft en stond bij rust met 3-0 achter. Na de rust kwamen de Groningers na een 4-0 achterstand nog terug tot 4-3, maar het was niet genoeg. De play-offs zijn ver weg nu.



Ingestudeerde corner

De beginfase was voor FC Groningen. Toch viel het doelpunt na een klein kwartier spelen aan de andere kant. ADO nam een ingestudeerde corner. Meijers schoot in en Bakker wist de bal te verlengen en in te tikken. Hierna was FC Groningen het even helemaal kwijt.



Twee tegengoals

In de 21e minuut verdubbelde Malone de score. Hij wist een rebound achter Padt te schieten na een inzet van Havenaar. Twee minuten later werd het nog erger voor de gasten. Becker gaf voor en de ongedekte Havenaar kopte de 3-0 op het scorebord.



Geen hoop?

Alle goede hoop leek direct na rust opgeborgen te kunnen worden door FC Groningen. Twee minuten na de hervatting was het Malone die zomaar bij de eerste paal de vierde treffer van ADO Den Haag binnenschoot.



Terugknokken

Toch knokte Groningen zich nog terug in de wedstrijd. Mahi scoorde in de 51e minuut uit een strafschop, na een overtreding op Drost, tegen en toen Linssen halverwege de tweede helft met een verwoestend schot de 4-2 liet aantekenen gloorde er nog een beetje hoop.



Aansluitingstreffer te laat

De gasten bleven jagen op de aansluitingstreffer, maar deze viel te laat. Drie minuten in de blessuretijd was het opnieuw Linssen die met zijn zesde goal in de laatste vijf wedstrijden de 4-3 maakte. Vlak daarna maakte scheidsrechter Manschot een einde aan de wedstrijd



Play-offs ver weg

Mede dankzij deze nederlaag zijn de play-offs nu ver weg voor de ploeg van trainer Ernest Faber. De Groningers staan elfde met 33 punten uit 30 duels. De achterstand op Heracles, dat op de negende plaats staat, lijkt op te lopen tot vier punten want de Almeloërs staan met 4-1 voor tegen Go Ahead Eagles met nog een half uur te spelen.

Door: RTV Noord Correctie melden