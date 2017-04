Woedende Faber laakt gebrek aan intrinsieke motivatie

Trainer Ernest Faber (Foto: RTV Noord)

FC Groningen-trainer Ernest Faber was woedend op zijn ploeg na de 4-3 nederlaag tegen ADO. 'Ik dacht dat Sinterklaas niet meer bestond, maar blijkbaar wel als je ziet hoe wij in de eerste helft de goals weggaven,' aldus een zeer geagiteerde trainer.

Vrije dag ingetrokken

'Ik heb ook gezegd kom morgen maar om 08.00 uur terug op de club. De vrije dag gaat er vanaf. Dan gaan we eens even kijken waar we heen willen met elkaar. Wij geven het weg in een kwartier tijd waar je een heel jaar voor werkt. Ik denk dat het ligt aan intrinsieke motivatie. Het kan niet zijn dat je het zo makkelijk weggeeft. Dit is Groningen onwaardig.'



Zelf laten liggen

'Bij de minste of geringste tegenslag zijn we helemaal van de kaart. De mentale weerbaarheid toon je pas na de 4-0. Ik vond ADO niet zo goed, we hebben het gewoon zelf helemaal laten liggen.'



Scheldwoorden

'Ik miste de ambitie, agressie op dit soort momenten. In de rust moet ik allerlei scheldwoorden gebruiken om de boel enigszins recht te zetten en dan krijg je meteen na de pauze de 4-0 om de oren. Het ergste is dat je vandaag zelfs na die vierde tegengoal nog had kunnen winnen. Deze ploeg kan blijkbaar niet met tegenslag omgaan,' besloot Faber zijn relaas.

Door: RTV Noord Correctie melden