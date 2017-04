Linssen: 'Na de eerste tegengoal zijn we helemaal de kluts kwijt'

Bryan Linssen scoorde twee keer namens FC Groningen, maar het mocht niet baten in de met 4-3 verloren wedstrijd tegen ADO Den Haag. 'Ze vliegen ons aan alle kanten voorbij na de 1-0. Ik weet echt niet wat het is, ik snap er niets van,' vertelde de aanvaller van de FC.

'In de rust wouden we het op scherp zetten. Na twee minuten kan dan alles wel weer de prullenbak in na zo'n lullige tegengoal. Als je er zo op terugkijkt lijkt 4-3 een waanzinnige wedstrijd, maar het was gewoon zwaar bagger. Ik baal ontzettend,' besluit Linssen zijn verhaal.Door de nederlaag lijken de play-offs om Europees voetbal nu ver weg voor FC Groningen. De achterstand op nummer negen Heracles is na het verloren duel tegen ADO Den Haag opgelopen tot vier punten.Doelman Sergio Padt. 'Je speelt een eerste helft om snel over te slaan. Dan krijg je in de rust een donderspeech en begin je vol goede moed aan de tweede helft. Als je dan na twee minuten alweer de 4-0 tegen krijgt zorgt dat voor een nieuwe mentale tik.'