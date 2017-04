Politie lost schoten bij aanhouding

(Foto: 112Groningen/Patrick Wind) (Foto: 112Groningen/Patrick Wind)

De politie heeft zaterdagavond schoten gelost bij de aanhouding van een 28-jarige man uit Groningen. Dat gebeurde op de Zuiderweg in Hoogkerk.

De verdachte zou eerder op de avond met een vuurwapen hebben gedreigd in de Uranusstraat. Toen agenten daar kwamen, was de man al weg.



Schoten

De politie zette een zoekactie op touw en kreeg een tip dat de verdachte in een auto zou zitten die op de Zuiderweg reed. Dat bleek niet meer het geval. Wel reed de man op dat moment langs op de scooter.



Om de man aan te kunnen houden, lostte de politie enkele schoten. De verdachte raakte niet gewond en wist alsnog te vluchten.



Zelf gemeld

Hij meldde zich later zelf op het politiebureau en zit nog vast. Hij had geen wapen bij zich toen hij gearresteerd werd. De technische recherche heeft onderzoek gedaan op de plaats waar geschoten is.

