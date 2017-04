Buurtbewoner betrapt inbreker

Glasrinkel verraadde zaterdagnacht een inbreker. Een buurtbewoner aan de Raadhuislaan in Oude Pekela hoorde het lawaai en ontdekte een onbekende man in de tuin van een woning.

De inbreker had een onduidelijk verhaal had waarom hij daar stond. Op dat moment zag de buurtbewoner dat er een raam bij de woning was ingegooid.



Politiehelikopter

De verdachte rende vervolgens weg. De getuige zette de achtervolging, maar verloor hem uit het oog en waarschuwde de politie.



Die zette een grote zoekactie op touw met onder meer een politiehelikopter en een burgernetoproep. De verdachte, een 35-jarige man uit Ter Apel, werd uiteindelijk gevonden op het fietspad bij de rotonde Raadhuislaan met N367.



De man bleek behoorlijk onder invloed van alcohol te zijn.

Door: RTV Noord