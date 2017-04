Robbens grootste tegenstander? Zijn shirtje

(Foto: RTV Noord)

Arjen Robben had zaterdagavond een belangrijk aandeel in de 4-1 zege van zijn Bayern München in de topper tegen Borussia Dortmund.





Toch ging het na de wedstrijd vooral over het shirtje van Robben. De voetballer wilde zijn kledingstuk na de wedstrijd aan een fan geven, maar had grote moeite het strakke shirt over zijn hoofd te krijgen.



De Bedumer scoorde daarin de 3-1. Hij maakte de goal op karakteristieke wijze: naar binnen komen en de bal in de verre hoek knallen.Toch ging het na de wedstrijd vooral over het shirtje van Robben. De voetballer wilde zijn kledingstuk na de wedstrijd aan een fan geven, maar had grote moeite het strakke shirt over zijn hoofd te krijgen.

Door: RTV Noord Correctie melden