Politie standby in Stad vanwege demonstraties; vier aanhoudingen

De politie is zondag nadrukkelijk aanwezig in de Groninger binnenstad. Op de Vismarkt lopen meer dan tien agenten rond. Anti-islambeweging Pegida houdt daar vanaf 14 uur een demonstratie.

Vlak voor het begin van de demonstratie werden op de Vismarkt vier minderjarigen aangehouden. Eén van hen had een boksbeugel bij zich, een ander vuurwerk. Twee anderen konden zich niet legitimeren.Tegenstanders van Pegida gaan onder de vlag Groningen Tolerant op datzelfde tijdstip los met een tegenprotest. Dat vindt plaats op de Grote Markt.Beide groepen lopen een route door het centrum. Die is door de gemeente aangewezen en moet voorkomen dat de demonstranten elkaar tegenkomen. De politie houdt de protestacties in de gaten.