De voetjes van de vloer met Bert Visscher in De Klinker

Bert Visscher in een rol zoals we hem niet vaak zien, zaterdagavond in De Klinker in Winschoten. Niet als cabaretier maar als zanger en ceremoniemeester van zijn eigen orkest: Don Pescatore & his Alcatraz Orchestra.

Een dansfeest maken

Bert Visscher en componist en orkestleider Reinout Douma houden van een feestje op z'n tijd. 'Twee jaar geleden zeiden we tegen mekaar: wat zou het leuk zijn om met een reizend orkest van stad naar stad te gaan om een echt dansfeest te maken', vertelt Visscher voor aanvang van zijn show.



'Aanvankelijk wilden we zelfs zo'n mooie spiegeltent hier op het podium zetten, maar dat bleek te duur.'



Uitstraling van een nachtclub

Geen spiegeltent maar wel een bijzondere locatie in De Klinker. Normaal gesproken is er een strikte scheiding: het publiek zit in de zaal en de artiesten staan op het podium.



Tijdens het dansfeest staan zowel het publiek als Bert Visscher en het orkest van Reinout Douma op het podium, dat dankzij kroonluchters, discobollen en rode gordijnen de uitstraling van een nachtclub heeft gekregen.



Kom Dansen Dan!!

'Kom Dansen Dan!!', zoals de show van Bert Visscher heet, doet orkestleider Reinout Douma vooral ook denken aan illustere voorgangers.



'Vroeger had je beroemde orkesten als die van Duke Ellington en Count Basie. Nu vinden we dat serieuze jazz, maar toen het gemaakt werd gingen mensen er naar toe om op te dansen. Dat willen we met onze show ook.'



Voetjes van de vloer

Als het publiek voor aanvang van de show de 'nachtclub' van Don Pescatore betreedt, kijkt een deel vreemd op: niks onderuit in een theaterstoel, maar de voetjes van de vloer.



Op het programma staan oude rock- en soulhits en al vanaf de eerste klanken van Douma's orkest gaan er al wat voetjes van de vloer.



Top-zangeressen

Bert Visscher is niet direct de grootste zanger maar dat is Bob Dylan ook niet. Daarom weet hij zich gesteund door drie top-zangeressen. Marieke Klooster, Yanesh Sjoerdstra en Sanneke van der Meulen. De drie dames slepen Visscher er doorheen met hits van Joe Cocker, Tom Brown, Earth, Wind & Fire en zelfs eentje van Raymond van het Groenwoud.



Vrijdag 14 april zijn Bert Visscher met Reinout Douma en zijn orkest te zien in Het Kielzog in Hoogezand. Daarna volgt een tournee door de rest van het land.

