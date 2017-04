GHHC moet gelijkspel toestaan tegen hekkensluiter

De hockeysters van GHHC zijn er zondagmiddag in de hoofdklasse niet in geslaagd nummer laatst Pinoké te verslaan. Op sportpark de Harener Holt werd het 1-1.

De Groningse vrouwen hadden moeite om het spel van de verdedigend sterke gasten te ontregelen. Toch kwam GHHC halverwege de eerste helft op voorsprong. Willemijn Bos bracht de bal met snelheid in de cirkel. Pam van Asperen stond vervolgens op de goede plek en wist de bal in het doel te werken achter keepster Kiki Gunneman. Deze 1-0 was tevens de ruststand.Na de pauze leek er lange tijd niet veel aan de hand voor de thuisploeg, maar door slordig balverlies kwam Pinoké toch op gelijke hoogte. De ploeg uit Amstelveen zette een goede aanval op die werd afgemaakt door Marjolein Ceulen. Ze sloeg de bal in een scrimmage langs doelvrouw Jantien Gunter.Beide ploegen kregen twee strafcorners, maar wisten hier geen gevaar uit te stichten. In de slotfase probeerden de Groningse vrouwen nog aan te zetten voor een slotoffensief, maar er werden geen kansen meer uitgespeeld.GHHC blijft tiende met veertien punten uit achttien duels. Concurrent MOP ging met 4-1 onderuit tegen Oranje-Rood en heeft hetzelfde puntenaantal op de elfde plek. De ploeg van coach Marc Materek blijft in een goede positie om de play-outs te ontlopen. Hiervoor moet de ploeg nog één plek op de ranglijst stijgen in de laatste vier wedstrijden.Lees ook: GHHC moet meerdere erkennen in Den Bosch