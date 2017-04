Gerrit Krolbrug in Stad had last van storing

(Foto: Anja Lammerts)

Autoverkeer kon zondagmiddag tijdelijk niet over de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen. Oorzaak was een storing, de slagbomen van de brug aan het eind van de Korreweg konden niet meer open.

Scheepvaartverkeer had geen last van de storing. Fietsers en voetgangers konden over de loopbrug. De storing was rond half drie weer verholpen en duurde een uur.

