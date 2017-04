Moberg wint slotetappe, eindzege Van Dijk

Eindwinnares Ellen van Dijk archief (Foto: RTV Noord)

De Noorse Emilie Moberg heeft zondag de vijfde en laatste etappe gewonnen in de Healthy Ageing Tour. Op het Duitse waddeneiland Borkum won de wielrenster de massasprint na 117,9 kilometer. Ellen van Dijk zag haar leiderstrui niet meer in gevaar komen.

Vluchters

De koers werd hard gemaakt door drie vluchters. Roxane Knetemann, de Luxemburgse Christine Majerus en de Italiaanse Barbara Guarischi. Het drietal kreeg een voorsprong van bijna twee minuten maar werd vlak voor de finish ingelopen. In de sprint was Moberg de Nederlandse Lucinda Brand en wereldkampioene Amalie Dideriksen te snel af.





Aanvallen

Ellen van Dijk pareerde in de slotkilometers aanvallen van Anna van der Breggen en Lisa Brennauer die respectievelijk tweede en derde stonden. Van Dijk schreef net als vorig jaar de rittenkoers, die toen nog Energiewacht Tour heette, op haar naam.

Door: RTV Noord