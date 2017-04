Door de mand: Pieter de Hart ziet sfeervolle Euroborg

(Foto: RTV Noord)

Zeker, FC Groningen speelde buitenshuis dit weekend. Ze stonden als een stel kamelen te slapen, verdedigden als oude wijven en speelden voor Sinterklaas. Vond de boze trainer, die z'n team om acht uur vanmorgen bijeen riep voor een straftraining.

Genoeg over die wedstrijd, dit gaat over de toekomst. Dus de baas bij FC Groningen hoeft niet meteen mijn baas te bellen, dat de maker van dit stukje kennelijk alweer vergeten is dat de thuishaven van de club NOORD LIES stadion heet. Hoewel de clubleiding zelf het liefste spreekt van 'De Hut'. Het belangrijkste punt van het beleidsplan voor de komende jaren luidt namelijk: 'de HUT weer vol spelen'. Kosten noch moeite worden daarvoor gespaard. De eerste aanzet komt van duizend 'fan-obligaties'.



Voor 500 euro kun je een stukje club kopen. En daar een rendement op halen dat TIEN keer zo hoog is vergeleken met sparen bij de bank. Twee-een-half procent krijg je minimaal jaarlijks op je inleg. En als er structureel meer toeschouwers naar het stadion komen, groeit de opbrengst van de obligatie tot boven de acht procent! Voor alle details verwijs ik graag naar de website van FC Groningen. Wat gaat de club dan doen met het supportersgeld om zo'n hoog rendement te kunnen uitkeren? Investeren. Niet in de nieuwe Suarez, die kopen en na verloop van tijd weer verkopen en de winst netjes verdelen, nee: er komt weer sfeer in het stadion, en dat mag wat kosten.



We moeten dan denken aan lichteffecten, die het stadion al van verre de aanblik van een groene kathedraal geven. En wellicht kunnen er ook van die kolossale doeken worden aangeschaft waar vroeger de Groninger Fanatics patent op hadden en meteen voor een goede sfeer zorgden. Maar omdat hun vlag door een Fries uit een rugzak werd gestolen maken ze geen sfeer meer. Die speelden dus al die jaren een variant op Stratego, terwijl wij dachten dat het voetballiefhebbers waren. Maar sfeer is dus geld waard. Het trekt meer volk naar het stadion. En als het weer ouderwets gezellig begint te worden, zal ook het inzicht komen dat de naam 'Euroborg' het allerbeste bij die groene veste past.



Toch vermoed ik dat de Groningers nog meer dan op sfeer, op spectaculair voetbal afkomen. Dus hoe aantrekkelijker er wordt gespeeld, hoe meer volk er opdaagt. Het principe van die obligaties is dus aardig, laten we dan ook meteen de volgende stap zetten. En het salaris van de trainer afhankelijk maken van het aantal toeschouwers. Dus een bescheiden basissalaris, dat kan verdubbelen, wanneer hij met het vertoonde spel duizenden Groningers extra naar de hut lokt. Punten maken ons blij, maar we komen pas echt massaal uit de luie stoel bij strijd en aanvallend voetbal. Misschien moet dat systeem meteen maar bij het honorarium van alle werknemers van FC Groningen worden toegepast. Dan staan we er ook allemaal achter.



En van dat extra geld dat binnenstroomt kopen we dan weer nieuwe, aantrekkelijke spelers. Of beter nog: we houden spelers die nu al potentieel aantrekkelijk zijn. Topkeeper Padt, dribbelkoning Mahi, gifkikker Linssen, en potentiele publiekslievelingen Memisevic, Bacuna en Tibbling laten we alleen nog gaan voor bedragen waar zelfs oliesjeiks serieus over na moeten denken. We worden samen rijk, club en supporters. En genieten tot in lengte van jaren van dat unieke sfeertje. In de Euroborg.

