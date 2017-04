Den Oudsten is 'over het algemeen' tevreden over demonstraties binnenstad

Burgemeester Peter den Oudsten van de gemeente Groningen is over het algemeen tevreden over hoe de demonstraties in de binnenstad zondagmiddag zijn verlopen.





Confrontatie

'Het kwam in de Brugstraat wel tot een kleine confrontatie tussen Pegida en tegenstanders, maar dat is zeer netjes opgelost door de aanwezige politie.' Die tegenstanders waren overigens niet betrokken bij Groningen Tolerant.



Wapenbezit

Voor aanvang van de demonstratie van Pegida zijn op de Vismarkt vier minderjarige jongens opgepakt voor vuurwerk- en wapenbezit en het niet kunnen tonen van een legitimatiebewijs. Volgens de politie had het kwartet niets met Pegida te maken.



Burgemeester Den Oudsten is maandagochtend iets na 7.30 uur in Vroeg op Noord op Radio Noord met een langere reactie op de demonstraties.



